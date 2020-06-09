Ayşegül Atik kimdir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Usta tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

AYŞEGÜL ATİK ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

'En Son Babalar Duyar' dizisi ile hafızalarda yer edinen tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik yaşamını yitirdi. 72 yaşındaki Atik, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Türk Tiyatrosunun önemli değerlerinden ve Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim elemanı olarak görev yapan Ayşegül Atik dün gece hayatını kaybetti.

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?

1948 yılında doğdu. Asıl adı Mürşide Ersoy'dur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Devlet Tiyatrosunda başta Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı. 1978'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak çeşitli topluluklarda çalıştı. Eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca'yla TRT tek kanal iken çeşitli skeçlerde yer aldı. Daha sonra En Son Babalar Duyar gibi televizyonda çeşitli dizilerde oynadı.