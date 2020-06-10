Uzun süredir kanser tedavisi gören usta tiyatrocu Ayşegül Atik solunum şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ayşegül Atik için Erenköy’de bulunan Galippaşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine katılan Atik'in eski eşi Ali Atik, oyuncunun son yıllarda kanser hastalığına yakalandığını belirterek, "Çok çaba gösterdi. Hastanedeki görevliler ve doktorlar da çok çaba sarf etti. Ancak yenemedi, maalesef yenildik. Hayatın kaçınılmaz sonlarından biri de bu. Yapacak bir şey yok. Üzüntülerimiz çok fazla ama geriye dönüp bakıldığında ona olan bu sevgi selini görmek ve yaşamak çok büyük mutluluk." diye konuştu.
Ali Atik, Ayşegül Atik'in çok iyi bir insan ve anne olduğuna da değinerek, Devlet Tiyatrosu'nda oyuncuyken tanıştıklarını ve orada başlayan beraberliğin yıllarca sürdüğünü ifade etti. Usta oyuncunun arkada çok güzel iki evlat bıraktığını ifade eden Ali Atik, "Ne mutlu bize ve ona. Sevildiğini biliyorduk ama bugün burada bir kez daha anladık. Nur içinde yatsın." dedi.
Cenaze namazına Ayşegül Atik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve sanat dünyasından isimler katıldı.
Atik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.
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