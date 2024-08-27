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        Haberler Magazin Ayşegül Aldinç, asansör pozlarını eleştirdi - Magazin haberleri

        Ayşegül Aldinç, asansör pozlarını eleştirdi

        Ayşegül Aldinç, sosyal medyada paylaşılan asansör fotoğraflarını eleştirdi; "Önemli içerikler üretin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 27.08.2024 - 13:05
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        Asansör pozlarını eleştirdi
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        Ayşegül Aldinç, yeni kitabı "Malumatfurus: Ayşegül'ün Günlüğü" adlı kitabının imza günü için Edremit Kitap Fuarı’na katıldı.

        Okuyucularıyla sohbet eden Ayşegül Aldinç, sosyal medyayla ilgili bazı düşüncelerini dile getirdi. Aldinç, sosyal medyayla birlikte gelişen yeni yaşantı türünü eleştirerek; "Sosyal medyada suret paylaşmak yetmez, sanatçı toplumun içinde olmalı" şeklinde yorumda bulundu.

        Ayşegül Aldinç, paylaşılan fotoğraflarla ilgili düşüncelerini ise "Bazı hesaplarda gördüğüm kafa fotoğraflarını anlamıyorum. Asansöre binerken bile poz veriyorlar. Ben etkileyici bulduğum şeyleri paylaşmayı tercih ediyorum. Sosyal medyada anlamlı içerikler üretmek önemli" şeklinde aktardı.

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        #Ayşegül Aldinç

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