Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'la paylaşımlarına bir yenisini daha geldi.
'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Tatari, bu karelerine, "Müjgan ağladığı için arabayı kenara çekip, yürüyüşe indik aslında ama Bodrum işte... Kapı nereye açılıverdi" notunu düştü.
Ayşecan Tatari'nin paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Müjgan'ı suda dünyaya getiren Tatari, geçtiğimiz günlerde doğum sürecinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmıştı.
Doğumdan bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Ayşecan Tatari, gönderisine şu notu düştü:
Bu fotoğrafı koyacağımı düşünmemiştim. Doğum hikayemdeki bütün kadınların olduğu bir tane koyarım diyordum; dördümüzün olduğu... Doktorum Şermin Hanım, Müjgan’ın ebesi Setenay, ben ve tabi doulam Pelin. Doğumhanenin kapısında yan yana verilmiş bir zafer pozu. Size onlardan bahsetmek için…
Öyle bir fotoğrafımız yok. Doğumhaneye de inmedik hiç ama zaten bu süreçte emin olduğum tek şey; doğum, siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir. Önce Pelin... İlk o eklendi hikayemize. 20’li haftalarımızda tanıştık Bodrum’da, 30’lu haftalarda eğitimlere başlamak üzere sözleştik ve bu esnada da birlikte yoga yaptık haftada iki gün.
'Doula' kelimesinin eski Yunanca'da sözlük karşılığı, 'köle kadın' demekmiş. Sevmiyorum bu manasını. Şimdi karşılığı 'doğum destekçisi' ki bu da yetersiz bir tanım. Daha doğrusu bence; tıbbi olarak size hiç bir müdahalede bulunmayan ve o an sizin neye ihtiyacınız varsa, sizin için o olan.
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