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Ayşecan Tatari isyan etti: İhmaliniz kızımın bağırsaklarında kanama yapıyor! - Magazin haberleri

Ayşecan Tatari isyan etti: İhmaliniz kızımın bağırsaklarında kanama yapıyor!

Geçtiğimiz yıl ekim ayında kızı Müjgan'ı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan oyuncu Ayşecan Tatari, eşi Edip Tepeli ve bebeğiyle gittikleri restoranda yaşadıkları olayı sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Kızının bağırsak geçirgenliği nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini ifade eden Tatari, "Sizin ihmaliniz benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor!" diyerek sitem etti

11.11.2021 - 16:17 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, 2017'de kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl ekim ayında kızları Müjgan'ı kucağına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşayan çift, sosyal medyada yaptıkları paylaşımla gittikleri restoranda yaşadıkları olayı anlattı.

  • Kızının bağırsak geçirgenliği nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını ifade eden Ayşecan Tatari, özel bir diyetle beslenmesi gereken bebeği için yiyecekleri ince eleyip, sık dokuduğunu belirtti.

  • "DELİRECEĞİM!"

    Ancak Tatari, ailesiyle gittiği bir restoranda konuyla ilgili hassasiyetini çalışanlara ve şefe anlatmasına rağmen yaşadığı sorunu şu sözlerle dile getirdi:

    Delireceğim! Yemin ediyorum delireceğim! 1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum. Laktoz, gluten, domates, biber listemi sayıyorum. Şefe gidiyorum bakın...

    Garsonlara sordum yetmedi, şefe sordum. Siparişimi verdim, tadı değişik gelince çağırıp, "Kusura bakmayın manyak gibi soruyorum tereyağ olabilir mi?" dedim. "Hayır." dedikten 2 dakika sonra gelip "Evet, 10 gündür tereyağ koyuyorlarmış..." diyor. Siz gıda işi yapıyorsunuz. Konu sağlık! Sizin dangalaklığınız benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor. Gerizekalısınız hepiniz!

  • "EVLADIMIZIN DIŞKISINDA KAN ARAYACAĞIZ!"

    Edip Tepeli ise eşi Ayşecan Tatari'nin neden bu kadar tepki gösterdiğini şu sözlerle anlattı:

    Hayatlarını ciddi besin alerjileriyle sürdürenlere soruyorum; nasıl hayatta kalıyorsunuz? Müjgan'ın bağırsak geçirgenliği ile uğraşıyoruz bir süredir. Sevimsiz bir durum... Çok küçük olduğu için geçmesi bekleniyor ama bunun için 1 aylık diyet uygulanması gerekiyor. Ayşecan'a da Müjgan'a da birçok besin yasak. Maalesef bu 1 ay bir türlü tamamlanamıyor. Çünkü adı sanı belli düzgün görünümlü işletmeler, besin işinin sağlık işi olduğunu bilmiyor. Paradan başka hiçbir şey düşünmedikleri için liyakat sahibi insanlar çalıştırmaları gerektiğinin farkında değiller. Sizin bu ihmalkarlığınız ve cehaletiniz yüzünden yeterli besin alamadığı için her gün baş ağrısı çeken karım, son 8 günü kalan diyetine yeniden başlamak zorunda... Müjgan gelişimi için önemli olan besinleri 1 ay daha alamayacak. Biz de birkaç gün içimiz parçalana parçalana evladımızın dışkısında kan arayacağız!

  • "İŞLERİNİ YAPANLAR SORUMLULUK ALSINLAR!"

    Bazı sosyal medya kullanıcıları Ayşecan Tatari'ye "O zaman yemeğini evde ye!" diyerek, tepki gösterdi. Ünlü oyuncu ise "Kaldırımlar kötüyse, engelliler evlerinde otursun!' demek gibi... Hayır! işlerini yapanlar sorumluluk alsınlar!" diyerek, karşılık verdi.

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