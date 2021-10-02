Ayşe Hatun Önal'ın acı günü

Bir süredir Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan kızının yanında bulunan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın annesi Şengül Önal, beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybeden Şengül Önal’ın cenazesi bugün karayolu ile memleketi Osmaniye’nin Cevdetiye Beldesi’ne getirildi. Önal, öğle namazına müteakip Cevdetiye Beldesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Annesinin ölüm haberini alan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal da memleketi Osmaniye’ye gelerek, cenaze törenine katıldı.

Öte yandan Ayşe Hatun Önal’ın babası Remzi Önal’da yaklaşık 4 yıl önce beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetmişti.