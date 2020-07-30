"BU RESİMLERE BAKIP ŞÜKÜR EDİYORUM"

Sosyal medya hesabından sağlığının bozulduğu dönemdeki fotoğraflarını paylaşan Akın, "Bunları paylaşmaktan da hiç çekinmiyorum artık çünkü ben iyileştim! Artık bu resimlere bakıp bakıp halime şükür ediyorum, uçurumdan döndüm" demişti.