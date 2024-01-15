Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Ayrıntıları görebilecek misiniz: İşte sizin için beyninizin durumunu ölçen görsel test

        Ayrıntıları görebilecek misiniz: İşte sizin için beyninizin durumunu ölçen görsel test

        Beynimizin nasıl çalıştığını kontrol eden Mini Mental Durum Sınavı (MMSE) veya Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) gibi bazı testler vardır. Bu testlerin yanı sıra, görsel testler aracılığıyla beyin durumunu kontrol eden testler de mevcuttur. İşte sizin için, iki adet görsel test...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 15:17 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Vücutta bir problem çıkmadan önce düzenli kontrollere gitmek erken teşhis açısından önemlidir, bununla birlikte beyin testleri de hafıza sorunları gibi şeyleri tespit edebilir. Peki, bu iki görsel test ile beyninizin durumunu görmek ister misiniz? Resimlere bakıp ayrıntılardaki cisimleri bulun. İşte, dikkat ve hafızanızı ölçecek iki görsel test...

          Not: Bu test, bilimsel verilere dayanmamaktadır.

        • 2

          Resimde saklı olan timsahı, kalbi, tuzluğu, çekici, kitabı, bir dilim keki, şemsiyeyi, mantarı ve mumu bulur musunuz?

        • 3

          En sağ üstte dilim kek, hemen altında dik duran timsah, çimenin olduğu yerde kitap, onun hemen yanında yürüyüş yapanlardan birisinin çantasında tuzluk, adamın kulağında kalp sembolü, üstündeki kıyafette solda çekici ve sağda mumu, arkadaki dağda şemsiyeyi, son olarak ise bulutta mantarları görebilirsiniz.

        • 4

          Resimde gizli olan muz, el, mantar ve balığı bulabilir misiniz?

        • 5

          Sol üst köşedeki ağacın dalında el, sağ üstteki dalda muz, kaplanın benekleri arasında mantar ve ağacın gövdesinde balık figürü bulunuyor.

          Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yurt dışı gayrimenkul yatırımı katlandı
        Yurt dışı gayrimenkul yatırımı katlandı
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Bakan Güler açıkladı! 77 terörist öldürüldü
        Bakan Güler açıkladı! 77 terörist öldürüldü
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçakladı!
        3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçakladı!
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        Kemerburgaz sahaları üç aya hazır!
        Kemerburgaz sahaları üç aya hazır!
        Habertürk Anasayfa