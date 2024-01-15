Ayrıntıları görebilecek misiniz: İşte sizin için beyninizin durumunu ölçen görsel test
Beynimizin nasıl çalıştığını kontrol eden Mini Mental Durum Sınavı (MMSE) veya Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) gibi bazı testler vardır. Bu testlerin yanı sıra, görsel testler aracılığıyla beyin durumunu kontrol eden testler de mevcuttur. İşte sizin için, iki adet görsel test...
- 1
Vücutta bir problem çıkmadan önce düzenli kontrollere gitmek erken teşhis açısından önemlidir, bununla birlikte beyin testleri de hafıza sorunları gibi şeyleri tespit edebilir. Peki, bu iki görsel test ile beyninizin durumunu görmek ister misiniz? Resimlere bakıp ayrıntılardaki cisimleri bulun. İşte, dikkat ve hafızanızı ölçecek iki görsel test...
Not: Bu test, bilimsel verilere dayanmamaktadır.
- 2
Resimde saklı olan timsahı, kalbi, tuzluğu, çekici, kitabı, bir dilim keki, şemsiyeyi, mantarı ve mumu bulur musunuz?
- 3
En sağ üstte dilim kek, hemen altında dik duran timsah, çimenin olduğu yerde kitap, onun hemen yanında yürüyüş yapanlardan birisinin çantasında tuzluk, adamın kulağında kalp sembolü, üstündeki kıyafette solda çekici ve sağda mumu, arkadaki dağda şemsiyeyi, son olarak ise bulutta mantarları görebilirsiniz.
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- 4
Resimde gizli olan muz, el, mantar ve balığı bulabilir misiniz?
- 5
Sol üst köşedeki ağacın dalında el, sağ üstteki dalda muz, kaplanın benekleri arasında mantar ve ağacın gövdesinde balık figürü bulunuyor.
Kaynak: Bright Side