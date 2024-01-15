Ayrıntıları görebilecek misiniz: İşte sizin için beyninizin durumunu ölçen görsel test

Vücutta bir problem çıkmadan önce düzenli kontrollere gitmek erken teşhis açısından önemlidir, bununla birlikte beyin testleri de hafıza sorunları gibi şeyleri tespit edebilir. Peki, bu iki görsel test ile beyninizin durumunu görmek ister misiniz? Resimlere bakıp ayrıntılardaki cisimleri bulun. İşte, dikkat ve hafızanızı ölçecek iki görsel test...

Not: Bu test, bilimsel verilere dayanmamaktadır.