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        Ayrılık Çeşmesi Marmaray durağı nerede? Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu nasıl gidilir?

        İstanbulluların Anadolu ve Avrupa yakası arasındaki trafiğine çözüm olması için 2013 yılında kullanıma açılan Marmaray Ataköy'den Gebze'ye kadar 43 duraktan oluşan ve toplamda 115 dakikada tamamlanan uzun sefer hattıyla yoğun bir kullanıma sahip. Şehir içinde hızlı ulaşım sağlamak için tercih edilen Marmaray duraklarından biri olan Ayrılık Çeşmesi durağı hakkında merak edilen, Ayrılık Çeşmesi Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu Nasıl Gidilir? Sorularının cevabı ise yazımızda sizlerle.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 23:49
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        Ayrılık Çeşmesi Marmaray durağı nerede?
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        Kadıköy’ün Acıbadem semtinde bulunan Ayrılık Çeşmesi’nden İstanbul’un farklı noktalarına ulaşım sağlamak isteyenler Marmaray alternatifini merak etmektedir. Bu kapsamda Ayrılık Çeşme Marmaray İstasyonu nerede sorusu sıklıkla sorulmaktadır. İşte, Ayrılık Çeşmesi Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu Nasıl Gidilir? Sorularının merak edilen cevapları.

        Ayrılık Çeşmesi Marmaray Durağı Nerede?

        Ayrılık Çeşme Marmaray Durağı ile ulaşım sağlamak isteyenler bu istasyonun nerede olduğunu merak etmektedir. Ayrılık Çeşme Marmaray Durağı Söğütlüçeşme ve Üsküdar arasında yer almaktadır. Kadıköy’ün en uğrak yerlerinden biri olan Ayrılık Çeşmesi’ne ulaşım için bu Marmaray istasyonu tercih edilir.

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        Ayrılık Çeşmesi Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

        Ayrılık Çeşme’den Marmaray istasyonunu kullanmak isteyenler yürüme mesafesi ile buraya ulaşabilir. Bunun yanı sıra Ayrılık Çeşme Marmaray Durağı yol tarifi bulunulan konuma göre değişiklik gösterebilir. Eğer Söğütlüçeşme’den Ayrılık Çeşme’ye gidilecek ise Söğütlüçeşme metrobüs durağından indikten sonra yürüme mesafesi ile Söğütlüçeşme Marmaray durağına gidebilir oradan 1 durak ileriye giderek Ayrılık Çeşme durağına ulaşabilirsiniz. Halkalı tarafından Ayrılık Çeşme ulaşımı da oldukça basittir. Halkalı Marmaray istasyonundan binerek herhangi bir aktarma yapmadan direkt olarak Ayrılık Çeşme Marmaray durağına geçebilirsiniz. Kadıköy’den binmek isterseniz farklı ulaşım alternatifleri bulunur. Buradan dolmuş ve otobüs yardımı ile ya da yürüyerek Söğütlüçeşme Marmaray durağına ulaşım sağlayabilirsiniz. Üsküdar’dan Ayrılık Çeşme’ye gelmek isteyenler de Marmaray istasyonunu kullanarak bir durak ilerisinde yer alan Ayrılık Çeşme’ye kolaylıkla ulaşım sağlayabilir.

        Ayrılık Çeşmesi Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

        İstanbul gibi metropol ve kalabalık bir şehirde yaşayan kişiler için en büyük sorun olan trafiğe çözüm çoğu kişi için Marmaray. Bu yüzden Marmaray hatlarını kullanmak isteyen kişiler bu duraklar arası mesafeleri ve seferler arasındaki dakika farklarını öğrenmek isteyebilir. Bu kapsamda Ayrılık Çeşmesi Marmaray durağından kaç dakikada bir tren geçiyor sorusu karşımıza sık sık çıkıyor. Genellikle seferler 10 ila 15 dakika arasında gerçekleşiyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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