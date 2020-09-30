Ana vatanı Akdeniz kıyıları ve Avrupa olarak bilinse de aynısefa bitkisi her coğrafyada yetişebilen, turuncu çiçekli bir bitkidir. Alternatif tıpta kullanılan birçok bitki gibi aynısefa; vitamin ve şifa kaynağıdır. Aynısefa; Latince ismi “calendula officinalis” olan aynı zamanda nergis olarak da bilinen bir bitkidir. Bir yıllık olan bu bitkinin özelliği çiçeğidir. Yetişmesi oldukça basittir. Her yıl kolayca aynısefa tohumlarıyla yetişmektedir. Oldukça güzel renklere sahip olan aynısefa bitkisi hem bahçeleri süslemekte hem de sağlığa oldukça faydalı yararlar sunmaktadır.

Aynısefanın Faydaları Nelerdir?

Gastrointestinal Sorunlara İyi Gelir: Özellikle aynısefa bitkisiyle hazırlanan çaylar sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Aynısefa basitçe prostaglandin E1 (PGE) kontrol ederek hem bağırsak astarlarını hem de mideyi korumaktadır. Ayrıca, aynısefa; gastrit, mide kanseri gibi peptik ülser ile ilişkili olumsuz etkileri mümkün olduğu kadar devre dışı bırakmaya yardımcıdır.

Özellikle aynısefa bitkisiyle hazırlanan çaylar sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Aynısefa basitçe prostaglandin E1 (PGE) kontrol ederek hem bağırsak astarlarını hem de mideyi korumaktadır. Ayrıca, aynısefa; gastrit, mide kanseri gibi peptik ülser ile ilişkili olumsuz etkileri mümkün olduğu kadar devre dışı bırakmaya yardımcıdır. Antibakteriyeldir: Aynısefa bitkisi; bakterilere karşı oldukça etkilidir. Küçük kesiklerde mikropların oluşmasını engellemek için mükemmel bir losyondur. Aynısefa gastrointestinal enfeksiyonlara yol açabilecek bakterilerle mücadele edebilen en aktif bitkilerden biridir. 2009 senesinde yapılan bir araştırmaya göre; aynısefa çocuklarda ishale neden olan bakterileri devre dışı bırakmaya yardımcı olabildiği görülmüştür.

Aynısefa bitkisi; bakterilere karşı oldukça etkilidir. Küçük kesiklerde mikropların oluşmasını engellemek için mükemmel bir losyondur. Aynısefa gastrointestinal enfeksiyonlara yol açabilecek bakterilerle mücadele edebilen en aktif bitkilerden biridir. 2009 senesinde yapılan bir araştırmaya göre; aynısefa çocuklarda ishale neden olan bakterileri devre dışı bırakmaya yardımcı olabildiği görülmüştür. Sindirime Yardımcı Olur: Aynısefa bitkisi; safra kesesine destek olarak tıkanmayı ortadan kaldırmakta, safra kesesindeki zorlukları kolayca rahatlatabilmektedir. Böylece, eliminasyon ve sindirime yardımcı olmasının yanı sıra, doğal bir müshil etkisi görerek vücuda destek olmaktadır.

Aynısefa bitkisi; safra kesesine destek olarak tıkanmayı ortadan kaldırmakta, safra kesesindeki zorlukları kolayca rahatlatabilmektedir. Böylece, eliminasyon ve sindirime yardımcı olmasının yanı sıra, doğal bir müshil etkisi görerek vücuda destek olmaktadır. Kanserler Savaşır: Yapılan sayısız araştırmaya göre; aynısefa tüketiminin sahip olduğu elementler nedeniyle kanserden uzak kalmak için verimli olabileceği ifade edilmiştir. Sahip olduğu özel flavonoidlerin ve antioksidanların varlığı hücrelerin gelişimine etki etmekte diğer yandan da kontrol dışı, düzensiz hücre büyümelerini de engellemektedir.

Yapılan sayısız araştırmaya göre; aynısefa tüketiminin sahip olduğu elementler nedeniyle kanserden uzak kalmak için verimli olabileceği ifade edilmiştir. Sahip olduğu özel flavonoidlerin ve antioksidanların varlığı hücrelerin gelişimine etki etmekte diğer yandan da kontrol dışı, düzensiz hücre büyümelerini de engellemektedir. Cilt Sağlığını Destekler: Aynısefa; antioksidan işlevine sahip olan karotenoidler içermektedir. Böylece sağlıklı bir cilde ulaşmak için oldukça etkili olabilmektedir. Bu özel çay böcek ısırıkları, döküntü, sıyrıklar ve küçük kesikler gibi çok sayıda cilt zorlukları hafifletmek için bez kullanarak dıştan cilde basitçe uygulanarak kullanılabilmektedir. Bu tür bir çay cildi geliştirerek sağlıklı bir görüntü sunmaktadır. Aynı zamanda kırışıklar ve ciltteki çizgileri azaltmaya da oldukça yardımcı olmaktadır.

Aynısefa; antioksidan işlevine sahip olan karotenoidler içermektedir. Böylece sağlıklı bir cilde ulaşmak için oldukça etkili olabilmektedir. Bu özel çay böcek ısırıkları, döküntü, sıyrıklar ve küçük kesikler gibi çok sayıda cilt zorlukları hafifletmek için bez kullanarak dıştan cilde basitçe uygulanarak kullanılabilmektedir. Bu tür bir çay cildi geliştirerek sağlıklı bir görüntü sunmaktadır. Aynı zamanda kırışıklar ve ciltteki çizgileri azaltmaya da oldukça yardımcı olmaktadır. Adet Dönemine Yardımcıdır: Aynısefa; kadınlara adet dönemlerini düzenlemek için yardımcıdır. Bu süreler boyunca aynısefa çayını tüketmek karın krampları ile ilişkili ağrıları azaltabilmekte ve menopozda ateş basması, baş ağrısının yanı sıra mide bulantısı veya kusmayı azaltabilmektedir.

Aynısefa; kadınlara adet dönemlerini düzenlemek için yardımcıdır. Bu süreler boyunca aynısefa çayını tüketmek karın krampları ile ilişkili ağrıları azaltabilmekte ve menopozda ateş basması, baş ağrısının yanı sıra mide bulantısı veya kusmayı azaltabilmektedir. İ ltihaplanmalara İyi Gelir: Aynısefa; vücudunuzdaki iltihaplanmanın yarattığı rahatsızlığı ortadan kaldırmaktadır. Bir öksürük veya tıkanıklıktan şikayetçiyseniz, aynısefa çayı bunun için harika bir çözümdür. Eğer artrit ve gut nedeniyle bir ağrı yaşıyorsanız yine aynısefa yağından yararlanabilir ve cilde uygulayarak kullanabilirsiniz.

Aynısefa; vücudunuzdaki iltihaplanmanın yarattığı rahatsızlığı ortadan kaldırmaktadır. Bir öksürük veya tıkanıklıktan şikayetçiyseniz, aynısefa çayı bunun için harika bir çözümdür. Eğer artrit ve gut nedeniyle bir ağrı yaşıyorsanız yine aynısefa yağından yararlanabilir ve cilde uygulayarak kullanabilirsiniz. Krampları Sakinleştirir:Aynısefanın birçok kişi tarafından kullanın bir özelliği ise anti spazmodik yeteneğine sahip olmasıdır. Eğer bir sinir sistemi bozukluğundan şikayet ediyor iseniz, besin programınıza aynısefa çayını ekleye bilirsiniz.

Hemoroit Ve Mide Ülseri için Faydalıdır: Yavaş iyileşen yaralar ve ülserler için aynısefa bitkisinden yapılan jeller ve topikal olarak uygulanan merhemler oldukça faydalıdır. Yapılan çalışmalara göre; aynısefa yaraların hızlı iyileşmesini sağlamaktadır. Aynısefa aynı zamanda cilt sıkılığı ve hidrasyonu için benzersizdir. Artan kan akışına ve oksijene destek olarak yeni doku büyümesini sağlamaktadır. Bu nedenle, hemoroit ile mücadele edebilmekte ve midede oluşan ülser belirtilerini hafifletmektedir.

Yavaş iyileşen yaralar ve ülserler için aynısefa bitkisinden yapılan jeller ve topikal olarak uygulanan merhemler oldukça faydalıdır. Yapılan çalışmalara göre; aynısefa yaraların hızlı iyileşmesini sağlamaktadır. Aynısefa aynı zamanda cilt sıkılığı ve hidrasyonu için benzersizdir. Artan kan akışına ve oksijene destek olarak yeni doku büyümesini sağlamaktadır. Bu nedenle, hemoroit ile mücadele edebilmekte ve midede oluşan ülser belirtilerini hafifletmektedir. Antimikrobiyal Ve Antiviraldir: Bu bitkinin yağı; içerdiği asitler nedeniyle güçlü antimikrobiyal ve antiviral etkilere sahiptir. Bu sebeple, patojenlere karşı etkili olmasının yanı sıra, candida ve antibiyotiklere karşı direnç kazanan bakterilerle mücadele edebilmektedir. Bugün ise birçok üründe antiseptik olarak kullanılmaktadır.

Bu bitkinin yağı; içerdiği asitler nedeniyle güçlü antimikrobiyal ve antiviral etkilere sahiptir. Bu sebeple, patojenlere karşı etkili olmasının yanı sıra, candida ve antibiyotiklere karşı direnç kazanan bakterilerle mücadele edebilmektedir. Bugün ise birçok üründe antiseptik olarak kullanılmaktadır. Ağız Sağlığına Destektir: Aynısefa; güçlü antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliklere sahip olması nedeniyle diş macunlarında ve ağız gargaralarında kullanılan popüler bir bitkidir. Bu bitki; dişeti iltihabı, diş boşlukları ve plakların oluşumunu engellemek gibi birçok durumda inflamasyonla mücadele etmektedir. Ayrıca, ağızdaki bakterileri yok etmeye destek olarak sağlık bir ağız ortamı sağlamaktadır.

Aynısefa; güçlü antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliklere sahip olması nedeniyle diş macunlarında ve ağız gargaralarında kullanılan popüler bir bitkidir. Bu bitki; dişeti iltihabı, diş boşlukları ve plakların oluşumunu engellemek gibi birçok durumda inflamasyonla mücadele etmektedir. Ayrıca, ağızdaki bakterileri yok etmeye destek olarak sağlık bir ağız ortamı sağlamaktadır. Boğaz Ağrısını Rahatlatır: Aynısefa; çay olarak hazırlandığınızda boğaz yatıştırıcı görev görmesidir. Hatta bademcik iltihabını bile tedavi etmek için kullanılan aynısefa mukus zarlarındaki iltihabı kurutarak rahatlatma sağlamaktadır.

Aynısefa; çay olarak hazırlandığınızda boğaz yatıştırıcı görev görmesidir. Hatta bademcik iltihabını bile tedavi etmek için kullanılan aynısefa mukus zarlarındaki iltihabı kurutarak rahatlatma sağlamaktadır. Ateşi Düşürmeye Yardımcıdır: Yüksek ateş her zaman ciddi bir hastalığın habercisi olmayabilmektedir. Ama ateşin yaşatacakları kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Aynısefa ateşi düşürmeye yardımcı olarak vücudun ısısını güvende tutmaktadır.

Yüksek ateş her zaman ciddi bir hastalığın habercisi olmayabilmektedir. Ama ateşin yaşatacakları kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Aynısefa ateşi düşürmeye yardımcı olarak vücudun ısısını güvende tutmaktadır. Karaciğeri Temizler: Aynısefa bitkisi; karaciğeri temizlemek için yardımcı olabilmektedir. Bunun bir sonucu olarak ise, vücudun çeşitli süreçlerde düzgün olarak işlemesi sağlanmaktadır. Sağlıklı bir hayat sürmek için vücuda destek olmaktadır.

Aynısefa bitkisi; karaciğeri temizlemek için yardımcı olabilmektedir. Bunun bir sonucu olarak ise, vücudun çeşitli süreçlerde düzgün olarak işlemesi sağlanmaktadır. Sağlıklı bir hayat sürmek için vücuda destek olmaktadır. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Aynısefa çiçeğine parlak turuncu rengini veren bileşen havuçta da bulunan beta-karoten bileşenidir. Bu sebeple, aynı temel sağlık yararlarının pek çoğuna ve yüksek oranda A vitaminine sahiptir. Aynısefa bitkisinin çiçeği uçucu yağlar ve şeker olarak bilinen maddeler içermektedir. Böylece bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Aynısefa bitkisinin bu sağlığa olan faydalarından yararlanmak için çayını demlemek en idealidir. Hem sıcak hem de soğuk servis ederek bağışıklık sisteminize destek olabilirsiniz.

Aynısefa çiçeğine parlak turuncu rengini veren bileşen havuçta da bulunan beta-karoten bileşenidir. Bu sebeple, aynı temel sağlık yararlarının pek çoğuna ve yüksek oranda A vitaminine sahiptir. Aynısefa bitkisinin çiçeği uçucu yağlar ve şeker olarak bilinen maddeler içermektedir. Böylece bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Aynısefa bitkisinin bu sağlığa olan faydalarından yararlanmak için çayını demlemek en idealidir. Hem sıcak hem de soğuk servis ederek bağışıklık sisteminize destek olabilirsiniz. Sinir sistemini düzenler ve uykusuzluk sorununu çözmek için önerilir.

Çayı içildiğinde kanı temizler.

Hipertansiyon ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

Nefes darlığı ve ödemler den kurtulmak için birebirdir.

Vücudu toksinlerden temizler.

Sindirimi kolaylaştırır.

Bu çiçekle yapılan kremler eklem, bel, sırt, boyun ağrılarına iyi gelir.

En baskın özelliğini ise ciltte gösterir. Yaşlılıkla veya güneş sebebiyle meydana gelen lekeleri yok eder.

Sivilce lekelerini iz bırakmadan iyileştirir.

Ciltte müthiş bir nemlendirici etki sağlar.

Çocuklarda oluşan isiliklere iyi gelir.

Ayaklarda oluşan kaşıntılı mantarlarda bulunmaz bir nimettir ayrıca ayak ağrılarını da giderir.

Arpacık ve göz yanmaların da kaynatılmış aynı sefanın suyuyla yıkandığında iyileşme sağlar.

Yaralı bölgeye kan akışını hızlandırarak cildin oksijen almasına yardımcı olur. Bu sebeple cilde yoğun fayda sağlar.

Ağrı kesici olarak kullanılır. Ağrıyan her bölgeye merhemi sürülebilir. Ağrılar hafifler, gerginlik ve sertlikler gider.

İdrar tutukluluğunu giderir. Terletici özelliğe sahiptir.

12 parmak bağırsağı ülserlerinde kullanılabilir.

Kan çıbanı, derideki pigment lekeleri, ihtiyarlık lekeleri için öz suyu deriye sürülür, çok faydalıdır.

Süre gelen egzamaların iyileşmesinde etkin bir bitkidir.

Bebek bezlerinden oluşan isiliklerin lokal tedavisinde etkindir.

Diş etlerine sürüldüğünde dişleri saran reçine plakalarından dolayı oluşan rahatsızlıkları giderir.