Aynı tariflerden sıkılanlara: Sarışın Brownie (blondie brownie) tarifi

Bu noktada yağın yanmamasına dikkat edin. Tereyağını ocaktan alıp 10 dakika soğutun. Tereyağı soğuduktan sonra büyük bir kaba alın ve üzerine esmer şekeri ekleyip çırpın.

Daha sonra yumurtaları ve şekerli vanilini ekleyin. Pürüzsüz olana kadar çırptıktan sonra unu, tuzu ve kabartma tozunu ekleyin. Bu aşamada spatula yardımıyla alttan üste doğru un karışana kadar devam edin ve çırpmamaya özen gösterin.