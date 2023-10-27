Aynı kaderi paylaştılar! İşte trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü isimler!

BARIŞ AKARSU

Barış Akarsu, doğum gününün kutladığı gün (29 Haziran 2004) Bodrum yakınlarındaki Torba kavşağında trafik kazası geçirdi. Yanında bulunan iki kişi olay yerinde öldü. Akarsu'nun yaşam savaşı ise bir süre devam etti. Hayranları, sevenleri onun iyileşmesi için günlerce dua etti. Akarsu aldığı yaralara direnemedi ve 27 yaşında hayatını kaybetti.