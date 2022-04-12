'Aynı Güneşin Altında' İskandinav ezgileri

Norveçli ünlü koro şefi Ragnar Rasmussen yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek “Aynı Güneşin Altında” konseriyle İskandinav ezgilerini sanatseverlerle buluşturuyor.



İskandinav müziğinin prestijli isimleri CSO Ada Ankara’da buluşuyor. Norveçli Şef Ragnar Rasmussen yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu, İskandinav bestecilerin eserlerinden oluşan programla kuzey ezgilerini Ankara’ya taşıyor.



Ragnar Rasmussen

2019 yılında konuk şef olarak katıldığı Walter Strauss Masterclass’ın ardından ikinci kez Türkiye’de konser verecek olan Ragnar Rasmussen, piyano klavyesinin yepyeni bir versiyonu olan “Seaboard”la da konsere yeni bir boyut katıyor. Rasmussen, tasarım olarak dalgaya benzerliğinden dolayı “Seaboard” olarak adlandırılan, “tuşların dalgası” enstrümanını çalarken elektronik müzik ve koro müziği arasında ahenkli bir köprü kuracak.

Henning Sommerro

Konserde, şef Ragnar Rasmussen ve Devlet Çoksesli Korosu’na Norveçli müzisyen ve besteci Henning Sommerro besteleri, vokal ve akordeon performansıyla eşlik ediyor. Devlet Çoksesli Korosunun sipariş eseri olan ve prömiyeri 2019’da Rasmussen’in yönettiği konserde gerçekleşen, Mevlana’nın “Bu Irmak” şiiri üzerine Sommerro tarafından bestelenmiş “This River” eseri de konser programında yer alıyor. Farklı topraklardan gelen aynı güneşin altındaki insanlar, Mevlana’nın “Hadi ben bensiz geleyim, sen sensiz gel” sözlerine ses veriyor.

Ayrıca Henning Sommerro’nun Norveç folklorunu yansıtan eserleri ve Türkiye için özel bestelediği eserler konser programında yer alıyor.Piyano klavyesinin yepyeni bir versiyonu olan ve tasarım olarak dalgaya benzediğinden dolayı “seaboard” olarak adlandırılan enstrümanı, Ankaralı müzikseverler, Rasmussen’in usta ellerinden duyacak. Rasmussen’in icrası sırasında elektronik müzik ve koro müziği arasında ahenkli bir köprü kurulacak.16 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Aynı Güneşin Altında konserinin biletlerine biletinial.com adresinden veya SanatCepte uygulamasından ulaşılabiliyor.