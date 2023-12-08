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        Haberler Gündem Trafik Aynı aileden 3 kişi can verdi

        Yozgat'ta feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralı

        Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 18:47 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:47
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        Aynı aileden 3 kişi can verdi
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

        İ.K. (41) idaresindeki otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yerköy'e bağlı Saray köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile H.K. (81) ve İ.K. (16) olay yerinde hayatını kaybetti, İ.K. (72), L.K. (34) ve Y.E.K. (12) ağır yaralandı.

        AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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        #son dakika haberleri yozgat
        #yerköy ilçesi
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