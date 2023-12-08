Aynı aileden 3 kişi can verdi

Yozgat'ta feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralı
Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
İ.K. (41) idaresindeki otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yerköy'e bağlı Saray köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile H.K. (81) ve İ.K. (16) olay yerinde hayatını kaybetti, İ.K. (72), L.K. (34) ve Y.E.K. (12) ağır yaralandı.
AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.