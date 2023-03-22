AYM, HDP'nin "sözlü savunma" talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkındaki kapatma davasında, sözlü savunma tarihini 14 Mart olarak belirlemişti. Ancak; HDP Kahramanmaraş ve Antakya merkezli depremler nedeniyle, sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesi talep etti. Talebi değerlendiren AYM, 3 yerine 1 ay erteleme kararı verdi. Buna göre, HDP, Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davasına ilişkin 11 Nisan’da sözlü savunma yapacaktı.

HDP YENİDEN ERTELEME TALEP ETMİŞTİ

Ancak bu karar HDP’yi tatmin etmedi. 14 Mayıs’ta yapılacak kritik seçime bir ay kala “kapatma baskısı” altına girmek istemeyen HDP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden seçime girme seçeneğini gündeme aldı. Bununla da yetinmeyen HDP, kapatma talepli davada kararın seçim sonuna bırakılması için yeni bir hamle yaptı. Parti, sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

AYM YARIN KARAR VERECEK

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin başvurusunu gündeme aldı. Yüksek Mahkeme bugün yaptığı Genel Kurul toplantısında HDP’nin başvurusunu ilk gündem maddesi yaptı. Müzakereler sonucunda; oybirliğiyle talebin reddine karar verildi. Böylece; HDP’nin kapatma davasında 11 Nisan’da sözlü savunma yapması kesinleşmiş oldu. HDP temsilcileri, 11 Nisan’da davaya ilişkin sözlü savunmasını Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda yapacak.

KARAR SEÇİM SONUNA KALDI…

HDP temsilcileri sözlü savunma yaptıktan sonra dosya esas hakkındaki raporunu hazırlamak üzere AYM Raportörüne tevdi edilecek. Önceki kapatma davalarından tecrübesinden hareketle söz konusu raporun 2 ay gibi bir sürede ancak tamamlanabileceği ifade ediliyor. Bu da davada kararın otomatik olarak 14 Mayıs sonrasına kalması anlamına geliyor. AYM’nin kapatma talepli davada nihai kararı Haziran-Temmuz gibi ancak verebileceği ifade ediliyor.

HDP NE YAPACAK?

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı sonrası gözler HDP’de olacak. 14 Mayıs’ta yapılacak kritik seçime bir ay kala “kapatma baskısı” altına girmek istemeyen HDP, daha önce Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden seçime girme seçeneğini gündemine almıştı. AYM’nin yeni kararı sonrası bu seçeneğin güçlendiği ifade ediliyor. Öte yandan; Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik politikasını bugün açıklayacak. İttifakın; Millet İttifakı’nın adayı CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na destek vermesi bekleniyor.