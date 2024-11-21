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        AYM'den pasaport kararı! O düzenlemeyi iptal etti

        Anayasa Mahkemesi (AYM), Pasaport Kanunu'nda yer alan "…memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere…" hükmünü iptal etti

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        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 10:49 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:49
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        AYM'den pasaport kararı! O düzenlemeye iptal
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        Anayasa Mahkemesi (AYM), yurtdışına çıkmalarında genel güvenlik bakımından engel bulunanlara pasaport verilmesini iptal eden düzenlemeyi oyçokluğuyla iptal etti.

        AYM, Ankara 19. İdare Mahkemesi’nin Pasaport Kanunu’nun 3463 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin “…memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere…” bölümünün Anayasa’nın 2., 13. ve 23. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verdi.

        İtiraz gerekçesinde, “3. Başvuru kararında özetle; itiraz konusu kural gereğince herhangi bir mahkeme kararı aranmaksızın idari kararla yurt dışına çıkma özgürlüğünün sınırlandığı, ancak Anayasa hükmü uyarınca söz konusu özgürlüğün sadece suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararıyla sınırlanabileceği belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2., 13. ve 23. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür” denildi.

        AYM, düzenlemeyi Anayasa’nın 13. ve 23. maddelerine aykırı olduğuna karar vererek, Muhterem İnce ve Ömer Çınar’ın karşıoylarıyla iptal etti.

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