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        Haberler Gündem Yargı AYM'den göreve iade edilen KHK'lılar ile ilgili tazminat kararı | Son dakika haberleri

        AYM'den göreve iade edilen KHK'lılar ile ilgili tazminat kararı

        Anayasa Mahkemesi (AYM), olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden çıkarılıp başka bir KHK ile görevine iade edilenlerin tazminat talebinde bulunamayacaklarını öngören düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak oy birliğiyle iptal etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:30 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:30
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        AYM'den KHK'lılar ile ilgili karar
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        Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre Danıştay 5. Dairesi, 7098 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 2. maddesinin 2 numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek iptalini istedi.

        Dairenin iptal talebinde itiraz konusu kuralla, OHAL KHK'sı ile kamu görevinden çıkarılıp başka bir KHK ile kamu görevine iade edilenlerin tazminat talebinde bulunamayacaklarının öngörüldüğü kaydedildi.

        Kişilerin kamu görevine iadelerinin, hukuka aykırı olarak kamu görevinden çıkarıldıkları anlamına geldiği belirtilen talepte, OHAL kapsamında hakkında hukuka aykırı şekilde tedbir uygulananlara maddi ya da manevi zararlarının giderilmesine yönelik idari ve yargısal yollara başvurma imkanının ortadan kaldırılmasının Anayasa'ya aykırı olduğu bildirildi.

        KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

        Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak oy birliğiyle iptaline karar verdi.

        Kararın gerekçesinde, OHAL KHK'sıyla doğrudan kamu görevinden çıkarılıp OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından görevine iade edilenlerin, kamu görevinden çıkarılmaları nedeniyle tazminat talebinde bulunamayacaklarını öngören kuralın da 2022'de iptal edildiği anımsatıldı.

        İtiraz konusu kural açısından, 2022'deki karardan ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmadığı belirtilen kararda, "Kural kapsamında, göreve iade edilenlerin kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarının öngörülmesi, devletin, kişinin maddi ve manevi varlığına yönelik müdahalelere karşı etkili giderim mekanizması sağlama yükümlülüğüyle bağdaşmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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        #KHK
        #AYM
        #Anayasa Mahkemesi
        #OHAL
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