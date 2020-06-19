AYM'den Demirtaş kararı

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Yüksek Mahkeme, tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkeme Demirtaş’a bu gerekçe ile 50 bin TL tazminat ödenmesini de kararlaştırdı. Kararın bir örneği Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.