        Haberler Spor Tenis Ayla Aksu, Portekiz'de ikinci tura yükseldi - Tenis Haberleri

        Ayla Aksu, Portekiz'de ikinci tura yükseldi

        Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen Portekiz Açık Turnuvası'nda ana tablo ikinci tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 16:03 Güncelleme: 16.09.2025 - 16:03
        Ayla Aksu ikinci tura yükseldi!
        Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, WTA 125 düzeyinde olan ve Caldas Da Rainha kentinde gerçekleştirilen organizasyonda ilk turda Kanadalı Kayla Cross ile sert zeminde karşılaştı.

        Dünya klasmanında 290. sırada yer alan Ayla, dünya 142 numarası Cross'u 6-4, 6-2 yenerek ikinci tura çıkmaya hak kazandı.

        Ayla Aksu, bu sonuçla WTA düzeyindeki ikinci galibiyetini elde etti.

