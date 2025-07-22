AYKUT ENİŞTE 2 KONUSU NEDİR?

Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi’nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması, tüm işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek midir?