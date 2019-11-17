Bu yıl 9'ncusu düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin TIR’ında ‘rol kes’ etkinliği düzenlendi.

Ferdi Durdu’nun haberine göre; Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte dizi ve sinema oyuncusu Ayhan Taş, vatandaşlarla bir araya geldi.

"FESTİVALİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI LAZIM"

Çocuklarla eğlenceli vakit geçiren ve ‘rol kes’ etkinliğinde vatandaşlarla buluşan Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Festival 9’ncuya ulaşmış. Milletvekilimiz ve belediye başkanımızla da konuştuk. Ara vere vere ulaşmış. Bu da güzel. En azından 9’a ulaşmış. Bir devamlılığı var. Kesintiye uğrayan bir devamlılığı var. Herkesin de farkında olduğu gibi kesintiye uğramadan bir devamlılık olması lazım ki bir sene yapıp, üç sene sonra bir daha yaptığında tekrar başa dönüyor oluyorsunuz. Bu yaşadığınız birikimleri ileriye taşımayı zorlaştırıyor” dedi.

Bu yıl 9’ncusu düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali’nin güzel başladığını ifade eden Taş, “Keyifle ve coşkulu bir kalabalıkla başladı. İstekli ve inançlılar. Güler yüzle başladı, önemli olan bu başlangıcın aktarımını sağlamak. Periyodik olarak sürdürülebilir bir şey yapmak. Herkes aynı görüşte. Malatya’ya böyle bir şeyin kazandırılması kent için güzel bir şey. Bütün şehirlerimiz için güzel. Geldim TIR’da çocuklarla dans ettim, gençlerle bir şeyler yaptık” şeklinde konuştu.

"DİZİDE ROLÜNÜ İLERİDE BULABİLME ŞANSIN VAR"

Sinemanın çok stresli bir iş olduğunu anlatan Taş, "Dizide rolünü ileride bulabilme şansın var. Bir bölüm kötü çekersin belki içine sinmeyebilir ama bir sonraki bölüm var. Sinemada o yok, yani sinemada birebir herkes seni izliyormuş gibi sette olup oynaman lazım. Dizi daha rahat, sinema 1-1,5 ayda bitiyor. Çok yoğun çalışılıyor. En rahatı tiyatro” dedi.

"ÇOK NİTELİKLİ FİLMLERİMİZ VAR"

Taş, Türk sinemasının iyi olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

Endüstrileşmiş bir şey. Hepsi sıkıntılar yaşıyor ama süreç içerisinde kendi yolunu buluyor. Çok nitelikli filmlerimiz var. Uluslararasına henüz açılamıyoruz, yakın coğrafyaya açılıyoruz. Yakın coğrafyalara ulaşabildik, uzak coğrafyalara da yavaş yavaş ulaşacağız gibi görünüyor.

Taş, gelecek adına yeni projelerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE BİNLERCE TEŞEKKÜRLER"

Öte yandan 9. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya’ya gelen oyuncu ve şarkıcı Açelya Elmas ise kentteki bir alışveriş mağazasında konser verdi. Elmas, söylediği türkülerle vatandaşları kimi zaman hüzünlendirdi kimi zaman ise oynattı.

Güzel oyuncu ve şarkıcı, Malatya’da olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Güzel bir festival. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese binlerce teşekkürler” dedi.

"ARTIK ŞARKI DA SÖYLÜYORUM"

Elmas, oyunculuğun yanı sıra şarkı söylediğini kaydederek, “98 yılında oyunculuk serüvenim başladı. Ama artık şarkı da söylüyorum. Türkü ile yeni tanıştım ama çok sevdim. Türk söylemek benim için çok büyük bir aşk” dedi.