Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; 2018 yılında Esin Taş'tan boşanan iki çocuk babası oyuncu Ayhan Taş, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda görüntülendi. Oyuncu, mekan çıkışı boşandığı eşi Esin Taş ve kızı ile birlikte görüntülendi.

"AYRILSAK DA BERABERİZ"

Ayhan Taş, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ünlü oyuncunun boşanmış olmasına rağmen eşi ve çocukları ile birlikte yaşadığı öğrenildi. İkilinin bu hallerine, "Ayrılsak da beraberiz pozu verdiler" yorumları yapıldı.