Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ayetel Kürsi duası okunuşu ve Türkçe anlamı! Ayetel Kürsi duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

        Ayetel Kürsi duası okunuşu ve Türkçe anlamı! Ayetel Kürsi duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

        Ayetel Kürsi, tevhid inancını en güçlü şekilde ifade eden ayetlerden biridir. Bakara Suresi içinde yer alan bu ayet, müşriklerin tutumlarına karşı bir yanıt olarak indirilmiştir. Bu yüzden, Ayetel Kürsi'nin okunması ve anlamının derinlemesine kavranması büyük önem taşır. Allah'ın varlığını ve birliğini en açık şekilde anlatan bu ayet, düzenli olarak tekrar edilerek kalpte ve zihinde yer etmelidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 16:22 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayetel Kürsi duası okunuşu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayetel Kürsi’nin Arapça metni, Türkçe meali ve tefsiriyle birlikte öğrenildiğinde, faziletlerinden daha fazla istifade edilebilir. İşte Ayetel Kürsi’nin okunuşu, anlamı ve faziletleri hakkında detaylar!

        Kur’an-ı Kerim’in en kıymetli ayetlerinden biri olan Ayetel Kürsi, "Ayetlerin Efendisi" olarak anılır. İnsanları her türlü kötülükten, kazadan ve nazardan koruduğuna inanılan bu ayet, Bakara Suresi'nin 255. ayeti olarak geçer. Hem manevi hem de koruyucu yönüyle büyük bir değer taşıyan Ayetel Kürsi, sık sık okunarak zihne ve kalbe yerleştirilmelidir. Hem Arapça hem de Türkçe okunuşuyla bu kutsal ayeti daha iyi anlamak için detaylara göz atabilirsiniz.

        REKLAM

        AYETEL KÜRSİ DUASI TEFSİRİ

        Ayetel Kürsi, İslam’ın en kıymetli ayetlerinden biri olarak kabul edilir ve tevhid inancını en güçlü şekilde ifade eder. Allah’ın varlığını, birliğini, sonsuz ilmini ve mutlak kudretini vurgulayan bu ayet, birçok müfessir tarafından en büyük ayetlerden biri olarak değerlendirilmiştir.

        Tefsir âlimleri, Ayetel Kürsi’nin özellikle Allah’ın sonsuz ilmi ve iradesini ortaya koyduğunu belirtir. “O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka hiçbir şeyi kavrayamazlar” ayeti, Allah’ın bilgisinin sınırsız olduğunu ve insanların yalnızca O’nun izin verdiği kadarını anlayabileceğini anlatır. Ayrıca, “Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur” ifadesiyle, evrendeki her şeyin Allah’a ait olduğu vurgulanarak, O’nun mutlak hâkimiyetine dikkat çekilmiştir.

        Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ayetel Kürsi’nin faziletlerini sıkça anlatmış ve onu okuyan kişilerin manevi olarak korunduğunu belirtmiştir. Tefsirlere göre, bu ayeti okumak kişiyi şeytanın ve her türlü kötülüğün şerrinden korur, kalbe huzur ve güven duygusu verir. Aynı zamanda, Allah’ın mutlak otoritesini ve her an her şeyi gözettiğini anlatması sebebiyle, kişinin imanını güçlendirir.

        REKLAM

        AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU

        Ayetel Kürsi, Kur’an-ı Kerim’in en faziletli ayetlerinden biri olup, namazlardan sonra, sabah ve akşam dualarında, uyumadan önce ve evden çıkarken okunması tavsiye edilmiştir. Çünkü bu ayetin, insanı her türlü kötülükten, nazardan ve beladan koruduğuna inanılır.

        Ayetel Kürsi’nin okunması, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından da önerilmiş ve hadislerde bu ayetin faziletleri sıkça dile getirilmiştir. Özellikle gece yatmadan önce okunması, kişiyi gece boyunca şeytanın ve zararlı varlıkların şerrinden koruyacağı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, Ayetel Kürsi’nin bir eve okunmasının, o evdeki insanları kötülüklerden muhafaza edeceği rivayet edilmiştir.

        Ayetel Kürsi’yi düzenli olarak okumak, manevi huzur sağlar, Allah’a olan güveni pekiştirir ve kişiyi psikolojik olarak da rahatlatır. Arapça olarak doğru bir şekilde okunması önemlidir, ancak anlamını bilerek okumak da kişinin inancını güçlendirmesine yardımcı olur.

        REKLAM

        AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU

        Allâhu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyul-kayyûm.

        Lâ te’huzuhû sinetun velâ nevm.

        Lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard.

        Men zellezî yeşfe’u indehû illâ bi-iznih.

        Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum.

        Velâ yuhîtûne bi şey’im min ilmihî illâ bimâ şâ.

        Vesi’a kursiyyuhus-semâvâti vel-ard.

        Velâ yeûduhû hıfzuhuma.

        Vehüve’l-aliyyu’l-azîm.

        AYETEL KÜRSİ ANLAMI

        Allah, O'ndan başka ilah olmayan, daima diri ve her an yaratıklarını gözetip yöneten (Hayy ve Kayyum) tek ilahtır. O'nu ne bir uyuklama tutar ne de bir uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. O’nun izni olmadan hiç kimse O’nun katında şefaat edemez. O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O’nun ilminden, dilediği kadarından başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. O’nun hükümranlığı gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek O’na zor gelmez. O, yüce ve azamet sahibidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?
        Habertürk Anasayfa