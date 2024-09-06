Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel AYESOB esnafın kira sorununu dile getirdi | Son dakika haberleri

        AYESOB Başkanı Künkcü: Esnafımız yüksek kiralar nedeniyle zorlanıyor

        Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, esnafın kira sorununu dile getirdi. Kent genelinde yüksek kira bedellerinin esnafı zor durumda bıraktığını belirten Künkcü, "Bu durum sürdürülebilir değil. Dükkan sahiplerinin de bu süreçte daha anlayışlı olup fiyatları makul seviyeye çekmesi gerekiyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:26 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        AYESOB esnafın kira sorununu dile getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, kent genelinde esnafı zorlayan hatta dükkanların kapanmasına neden olan yüksek kiralarla ilgili açıklama yaptı.

        AYESOB Başkanı Künkcü, esnafın artan maliyetler karşısında zorlandığını ve bu nedenle daha uygun fiyatlı iş yerleri arayışına girdiğini belirterek, "Aydın genelinde kiralar oldukça yüksek. Esnafımız maliyetleri karşılamakta zorlanıyor, bu durum sürdürülebilir değil. Dükkan sahiplerinin de bu süreçte daha anlayışlı olup fiyatları makul seviyeye çekmesi gerekiyor" dedi.

        Muhammet Ali Künkcü, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025'ten itibaren enflasyonun düşeceğini öngördüğünü hatırlatarak, "Enflasyonun düşmesiyle birlikte kiraların da makul seviyelere gerilemesini umuyoruz. Esnafımızın rahat bir nefes alması için bu süreç büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Aydın
        #esnaf
        #dükkan kirası
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        OVP'de yeni nesil çalışma ayrıntısı
        OVP'de yeni nesil çalışma ayrıntısı
        İşte Milliler'in 11'leri
        İşte Milliler'in 11'leri
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Metrobüste korkutan yangın!
        Metrobüste korkutan yangın!
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        OKS'ye özgürlük geliyor
        OKS'ye özgürlük geliyor
        İki kişi devrilen vincin sepetinde! Ölümle burun buruna!
        İki kişi devrilen vincin sepetinde! Ölümle burun buruna!
        Habertürk Anasayfa