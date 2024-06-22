AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 22 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul elektrik tedarikçisi firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ, 22 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da meydana gelecek elektrik kesintilerini duyurdu. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 22 Haziran 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...
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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden günlük olarak yayınlıyor. Peki, "22 Haziran 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
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ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 21 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
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AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ