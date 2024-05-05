İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek?
AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik arıza duyurularını günlük olarak kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle meydana gelecek elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından yapılan açıklama sonucunda netlik kazandı. İşte 6 Mayıs Pazartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 6 Mayıs Pazartesi günü İstanbul genelinde yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. Planlı yapılan elektrik kesintileri, ' www.bedas.com.tr' sitesi ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabiliyor. Peki, "Elektrikler ne zaman gelecek?" İşte 6 Mayıs 2024 Pazartesi elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
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ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında büyük çaplı elektrik kesintileri uygulanacak.
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BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
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İşte BEDAŞ duyuruları ile 6 Mayıs Pazartesi günü kesintilerin yaşanacağı mahalle ve sokaklar...
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