Büyük hayali gerçekleşti

HABERTURK.COM

1990'lı yıllarda İzmir turnelerinde birkaç hafta boyunca oyunlarını sergileyen BKM ekibi, şehre de büyük bir hareket ve eğlence götürüyordu. O yıllarda Salih Bademci de BKM'nin oyunlarını defalarca izleyen tiyatroseverlerden biriydi.

"DEMET AKBAĞ İLE OYNAMAK HAYALİMDİ"

Salih Bademci'nin konservatuvar için İstanbul’a geldiği dönemden beri en büyük hayallerinden biri Demet Akbağ ile aynı sahneyi paylaşmaktı. Bademci, Akbağ ile aynı sahnede olmayı 'hayallerimin bile ötesinde' sözleriyle yorumladı.

İzleyiciyi 1970'li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşıyacak olan 'Aydınlıkevler', bir yandan da dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir mahallede, herhangi bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama 'her zamana ait' bir hikâye anlatacak.

Salih Bademci bu zamansız oyunda hem bir ressam, hem kara sevdalı bir âşık. Aşkı bazen ressamlığına yardım ediyor, bazen de ressamlığı ile aşkına ulaşmak için fedakarlık yapması gerekiyor.

Serdar Biliş'in yöneteceği oyunun kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal yer alıyor.

OYUNUN KONUSU:

'Zühre', Ankara'da torunu 'Ayhan'ın lisede okuması için zamanın ve aile bütçesinin yoklukları ile mücadele etmektedir. Mahallenin ressamı Süreyya ise, mahallenin güzeli 'Sülün'e kara sevdalıdır. ABD'nin ambargosu altındaki ülkenin, bu küçük mahallesindeki inşaat alanı bir gün bir duvarla örülür. Ardından, mahallede camlardan içeri birer kurşun gibi küçük toplar girmeye başlar… Ve olaylar, 'Zühre'nin ABD'ye savaş açmasına kadar uzanır…