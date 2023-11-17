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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydında öğrenci yurdundaki asansör kazasına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

        Aydında öğrenci yurdundaki asansör kazasına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

        Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan mühendis tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 23:33 Güncelleme: 17.11.2023 - 23:33
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        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
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        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mühendis R.H.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen R.H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        NE OLMUŞTU?

        Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

        Soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B. ve asansör firması sahibi H.T. tutuklanmıştı.

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