AYDIN NEREDE?

Aydın, Ege Bölgesi’nin batısında, bereketli Büyük Menderes Ovası boyunca uzanan, hem tarihi hem doğasıyla zengin bir şehirdir. Batısında Ege Denizi, doğusunda Denizli, kuzeyinde İzmir ve Manisa, güneyinde Muğla ile çevrilidir. Akdeniz ikliminin en ılıman hâli burada hissedilir; yazları sıcak, kışları ılımandır. Bu nedenle Aydın, yılın büyük bölümünde güneşli günlerin şehri olarak bilinir. Coğrafi olarak Aydın, hem verimli tarım arazileriyle hem de kıyı şeridindeki turizm merkezleriyle dikkat çeker. Zeytin, incir ve pamuk tarlaları, kentin ekonomisinin bel kemiğini oluşturur. Dünyaca ünlü Aydın inciri, bu toprakların simgesidir.

AYDIN HANGİ ŞEHİRDE?

Aydın, kendi adını taşıyan Aydın ilinin merkezidir. Yaklaşık 1,1 milyon nüfusuyla Ege’nin en kalabalık şehirlerinden biridir. Şehir merkezi, Büyük Menderes Nehri’nin suladığı geniş bir ovanın ortasında yer alır. Bu konum, Aydın’ı tarih boyunca tarım ve ticaretin merkezi haline getirmiştir. Aydın, tarih boyunca birçok uygarlığın izlerini taşır. Antik çağda “Tralleis” olarak bilinen kent, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim merkeziydi. Bugün bu antik kent kalıntıları hâlâ şehir merkezine birkaç kilometre uzaklıkta ziyaret edilebilmektedir.

AYDIN HANGİ ÜLKEDE? Aydın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alır ve Ege Bölgesi'nin en gelişmiş şehirlerinden biridir. Türkiye'nin hem tarımsal üretiminde hem turizminde önemli bir paya sahiptir. Ege'nin bereketli toprakları Aydın'ı hem ekonomik hem kültürel anlamda güçlü bir şehir haline getirmiştir. Aydın, tarih boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olmuştur. Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar bu topraklarda hüküm sürmüştür. Bugün şehirde hem klasik Ege mimarisini hem Osmanlı döneminden kalan hanları, hamamları ve köprüleri görmek mümkündür. AYDIN'A NASIL GİDİLİR? Aydın'a ulaşım son derece kolaydır; şehir hem karayolu hem demiryolu hem de havayolu bağlantılarına sahiptir. İzmir'den sadece bir buçuk saatlik bir yolculukla karayolundan veya trenle ulaşmak mümkündür. Denizli, Muğla ve Bodrum yönlerinden gelen yollar Aydın merkezde birleşir. Ayrıca İzmir Adnan Menderes Havalimanı, şehre yaklaşık 90 kilometre mesafededir ve kısa bir kara yolculuğuyla ulaşılabilir. AYDIN'DA NELER YAPILIR? Aydın, hem tarih hem doğa hem de deniz turizmini bir arada sunar. Şehrin en bilinen antik mirası Aphrodisias Antik Kenti'dir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu alan, mermer heykelleri ve antik tiyatrosuyla büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Ayrıca Tralleis, Milet, Priene ve Didyma gibi antik kentler, tarih meraklıları için benzersiz birer açık hava müzesidir. Deniz tatili arayanlar için Kuşadası, Aydın'ın parlayan turizm merkezidir. Sahilleri, marinası, gece hayatı ve Efes'e yakınlığıyla hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Kuşadası'ndan kalkan teknelerle yapılan günübirlik Ege turları, Aydın'ın denizle bağını en iyi şekilde hissettirir. Doğayla iç içe olmak isteyenler için Dilek Yarımadası Milli Parkı, Bafa Gölü ve Karacasu yaylaları nefes kesici manzaralar sunar. Ayrıca Aydın'ın köyleri, özellikle Köşk, Bozdoğan ve Nazilli, zeytinlikler içinde saklı yerel yaşamı deneyimlemek için idealdir. Yöresel mutfak ise Ege'nin sade ama güçlü lezzetlerini taşır. Zeytinyağlılar, kabak çiçeği dolması, keşkek, kulak çorbası ve incir tatlısı, Aydın sofralarının vazgeçilmezidir.