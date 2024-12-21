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        Haberler Gündem Güncel Aydın'ın ilk ilek bahçesi kurulacak | Son dakika haberleri

        Aydın'ın ilk ilek bahçesi Buharkent'te kurulacak

        Aydın'ın Buharkent ilçesinde ilek bahçesinin kurulması için proje yürütücülerine 400 adet ilek fidanı teslim edildi. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Taze incir için önemli olan ve ilçemizde bugüne kadar dışarıdan temin edilen ilek ihtiyacımızı, belediyemize ait 17 dönüme sahip araziye kuracağımız Aydın'ın ilk ilek bahçesi ile karşılayacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:51
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        Aydın'ın ilk ilek bahçesi kurulacak
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        Aydın'ın önemli incir üretim merkezlerinden olan Buharkent ilçesinde, bitkisel üretiminin korunması, kalitenin ve çeşitliliğin arttırılması amacıyla hazırlanan projeler kapsamında, ilek bahçesi kurulacak.

        Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ortak protokolü ile Buharkent Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, Aydın'ın ilk ilek bahçesi belediyeye ait arazide kurulacak. Bu çerçevede düzenlenen törenle proje yürütücülerine gönderilen 400 adet ilek fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.

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        "400 ADET İLEK FİDANI TESLİM EDİLMİŞTİR"

        Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile İl Müdürlüğümüz ortak protokolü ile hazırlanan projeleri uygulamaya devam ediyoruz. İlimiz bitkisel üretiminin korunması, kalitenin ve çeşitliliğin arttırılmasının amaçlandığı projeler kapsamında Buharkent Belediye Başkanlığının önemli desteğiyle, üretim alanı ve miktarında Türkiye birincisi olduğumuz incirde kaliteli meyvenin anahtarı olan ilek bahçesi tesisi için 400 adet ilek fidanı, proje yürütücülerine teslim edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

        "HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN İNŞALLAH"

        İlçeye kurulacak olan ilek bahçesinin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol de projeye ilişkin şunları söyledi:

        "Kaymakamımız Abdullah Emre Özefe, Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim Altıntaş, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Mehmet Özkul, İlçe Tarım Müdürümüz İbrahim Selli ve çiftçilerimiz ile birlikte Yüzme Havuzu Tesislerimizde düzenlenen Tarım ve Hayvancılıkta Yeni Destekleme Modelleri, Üretim Planlaması, İncir Yetiştiriciliği ve Pamuk Yetiştiriciliği hakkında bilgilendirme toplantısına katıldık. Toplantı sonunda Aydın Valiliğimiz tarafından yerli üretimi desteklemek amacıyla belediyemize hibe edilen 400 adet ilek fidanının teslimini gerçekleştirdik. Taze incir için önemli olan ve ilçemizde bugüne kadar dışarıdan temin edilen ilek ihtiyacımızı belediyemize ait 17 dönüme sahip araziye kuracağımız Aydın’ın ilk ilek bahçesi ile karşılayacağız. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah."

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        #ilek fidanı
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