Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde üçüncü imzayı PTT'den smaçör Ezgi Dağdelenler'e attırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Ezgi. Geçtiğimiz sezonu PTT Spor Kulübü'nde geçiren 26 yaşındaki smaçör Ezgi Dağdelenler, yeni sezonda Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyecek. Kendisine mavi beyazlı forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Voleybola Ankara ekibi Karayolları'nın altyapısında başlayan 26 yaşındaki milli oyuncu daha sonra İlbank, Fenerbahçe ve son olarak PTT'de görev aldı. Daha önce dış transferde Galatasaray'dan Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki ve PTT'den orta oyuncu Janset Cemre Erkul ile el sıkışan Aydın temsilcisi, iç transferde de Hande Korkut, Maret Balkestein ve Meryem Boz ile nikah tazeledi. Ege ekibi; Erçe, Semra, Planinsec, Hazal, Arelya, Ece ve Bihter ile ise yollarını ayırmıştı.
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