Karayolları Genel Müdürlüğü, birkaç kez ertelemenin ardından 3 Temmuz’da, hizmette bulunan İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan Aydın-Denizli Otoyolu için YİD modeliyle ihale gerçekleştirdi. Türkiye’nin iki önemli turizm merkezi İzmir ve Antalya’yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin Aydın-Denizli bölümü için 6 firmadan teklif geldi.
140 kilometre otoyol, 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğunda inşa edilecek otoyol, Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı’ndan başlayarak, Dalaman üzerinden Yenipazar’a ulaşacak. Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam edecek otoyol Kocabaş mevkiinde sonlanacak.
Projenin, yapım süresi 3 yıl. Otoyol tamamlandığında iki şehir arası seyahat süresi 1 saate kadar düşecek.
İHALE FERNAS’TA KALDI
Aydın-Denizli Otoyol ihalesiyle ilgili süreç tamamlandı. İhaleyi, Fernas’ın kazandığı ifade ediliyor. Sektör kaynakları, Ulaştırma Bakanlığı’nca da ihalenin onayladığını kaydetti.
Şirketle, projenin yapım ve işletmesine ilişkin sözleşmenin kısa süre içinde imzalanması bekleniyor. Sektör kaynakları, proje tutarının (net rakam verememekle birlikte) 6-7 milyar TL dolayında olduğunu belirtiyor.
EURO İLE GARANTİ
Karayolları Genel Müdürlüğü, YİD yöntemiyle hayata geçirilen Yavuz Sultan Selim, Kuzey Marmara, Osmangazi ve İstanbul-İzmir köprü ve otoyollarında “dolar” üzerinden araç geçiş garantisi verdi. Dolar, hızlı bir artış gösterdi. Devletin, garanti ödemelerinde yükü ağırlaştı.
Yeni projelerde “euro” tercihi öne çıktı. 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara-Niğde otoyolunun ardından Aydın-Denizli projesinde de araç geçiş garantisi ödemeleri euro üzerinden hesaplanacak.
Sektör kaynakları, proje için devletin verdiği araç geçiş garantisinin otomobil başına 5 euro-cent düzeyinde olduğuna işaret ediyor.
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