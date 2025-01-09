Aydın-Denizli Otoyolu güzergahı nedir, iki şehir arası kaç saate düştü?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını yarın gerçekleştirecek. Otoyol sayesinde zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira olmak üzere toplamda 7,4 milyar lira tasarruf edilecek. Ek olarak, çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 61 bin ton azalacak. Peki, Aydın-Denizli Otoyolu güzergahı nedir? İşte, detaylar...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını gerçekleştirecek. 163 kilometrelik otoyol sayesinde iki şehir arasında 2 saat süren yolculuk 55 dakikaya iniyor. Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol sayesinde yıllık 7,4 milyar TL tasarruf edileceğini belirtti. Peki, Aydın-Denizli Otoyolu güzergâhı nedir? İşte, detaylar...
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AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU RESMİ AÇILIŞI NE ZAMAN?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirileceğini bildirdi. Söz konusu tören 10 Ocak Cuma günü yapılacak.
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"2 SAAT SÜREN YOLCULUK SÜRESİ 55 DAKİKAYA İNİYOR"
Bakan Uraloğlu, “Aydın ve Denizli illeri Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında köprü vazifesi görüyor. Otoyolumuz ile özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım ağının gücüne güç katacağız.” ifadelerini kullandı.
Otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş’tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak’a ulaştığını hatırlatarak, “2. etap ise Kuyucak’tan başlayarak; Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın’da sonlanıyor. Otoyolumuz ile Aydın ve Denizli arasında D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya iniyor.” dedi.
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AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU GÜZERGÂHI
Aydın-Denizli Otoyolu; 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda inşa edildi.
Güzergah, Aydın Çevre Yolu Otoyol Kavşağı'ndan başlayıp Dalama üzerinden Yenipazar'a, Büyük Menderes Nehri'nin ise güneyinden geçerek Kuyucak ilçesine ulaşıyor. Karapınar’ın kuzeyinden Azizabat ve Yamalak yerleşkelerinin güneyinden devam eden otoyol, D-320 Aydın-Denizli Devlet Yolu’na paralel olarak Sarayköy'ün güneyinden geçiyor. Kumkısık mevkiinde D-320 Devlet Yolu'nun kuzeyine geçtikten sonra otoyol Denizli'yi çevreleyerek Çeltikçi, Korucuk ve Kocadere istikametinde ilerleyip Kocabaş mevkiinde sonlanıyor.