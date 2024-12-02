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        Haberler Gündem Aydın'da sahte içkiden zehirlenen kişi, 1 hafta sonra öldü - Güncel haberler

        Aydın'da sahte içkiden zehirlenen kişi, 1 hafta sonra öldü

        Aydın'ın Çine ilçesinde sahte alkol içen Süleyman Vural, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:15
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        Sahte içkiden zehirlenen kişi öldü
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        Çine'nin kırsal Çöğürlük Mahallesi'nde oturan Süleyman Vural, iddiaya göre, 25 Kasım'da evinde içki içtikten sonra fenalaştı.

        Vural, yakınların ihbarı üzerine gelen ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vural, doktorların buradaki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. İçtiği sahte içkiden zehirlenen Vural, bugün yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Aydın
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