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Aydın'da sağanak 6 ilçede hayatı olumsuz etkiledi

Aydın´da 20 dakika süren sağanak 6 ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Germencik'te alt geçitte mahsur kalan bir otomobil vinç yardımıyla kurtarılırken, Koçarlı'da ise yüksek kesimlerden inen yağmur suyu dereyi taşırdı

Giriş: 21.11.2022 - 20:14 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın'da sağanak 6 ilçede hayatı olumsuz etkiledi
Aydın'da sağanak 6 ilçede hayatı olumsuz etkiledi
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DHA

Aydın´da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak Koçarlı, İncirliova, Efeler, Germencik, Kuşadası ve Didim ilçelerinde etkili oldu.

DHA'nın haberine göre, 20 dakika süren sağanak nedeniyle yollar ve alt geçitler suyla doldu, dereler taştı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Germencik ilçesinde, Fikret Barışık otomobiliyle alt geçitten geçmeye çalışırken bir anda biriken suların içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri halat yardımıyla önce sürücüyü ardından ise sulara gömülü otomobili çıkardı. Barışık, karşıya geçmeye çalıştığı sırada suların aniden otomobili içine çektiğini söyledi. Zarar gören otomobil vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

TAŞAN DERE MAHALLEYİ GÖLE ÇEVİRDİ

Öte yandan, Koçarlı´nın Bıyıklı Mahallesi'nde ise dağdan gelen sel derelerin taşmasına neden oldu. Taşan dere mahalleyi göle çevirdi. Sel bazı evlerin bahçesine kadar girdi, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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