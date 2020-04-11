Kuşadası'nda Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Raşit Dirik (26) idaresindeki 35 ABN 721 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Cisil Daşhan (29) olay yerinde hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavi altına Dirik de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.