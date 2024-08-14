Aydın'da jandarmadan incir ve zeytin hırsızlığına karşı uygulama

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Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT ve asayiş timleri ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde gözetleme, denetim ve kontrollerde bulundu.

İncir üreticilerinden Serdar Becerik, askerlerin bahçeleri, gece gündüz koruduğunu belirterek, onlara dua etti.

AA'nın haberine göre; Mursallı Mahallesi Muhtarı Ali Demir ise jandarmanın kendilerine her zaman yardımcı olduğunu ifade ederek, "Jandarma 3-4 yıldır bu denetimi gerçekleştiriyor. Bu incir sezonunda da bizi yalnız bırakmıyorlar. Denetimlerle inşallah hırsızlıklar engellenir, üreticimiz de rahat nefes alır." dedi.