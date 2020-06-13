Kaza, gece yarısı saat 01:30 sıralarında Muğla-Aydın Karayolu Aydın Şehirlerarası Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan Alpay Günaydın yönetimindeki 09 ACT 235 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle önce yolun sağ tarafındaki aydınlatma direğine çarptı.

Aşırı hızla çarptığı aydınlatma direğini yolun ortasına deviren otomobil hızını alamayıp bu defa yolun sol tarafındaki trafik lambalarını taşıyan direğe çarptı.

Aydın otogarında görevli polis ekipleri ve vatandaşlar peş peşe gelen iki ayrı patlama sesi üzerine karayoluna koşunca feci kaza ile karşılaştı. Adeta metal yığınına dönen araçta sıkışan 2’si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı kurtarma ekiplerinin de yardımı ile araçta sıkışan 4 kişi çıkarıldı. Adeta metal yığınına dönen araçtaki sürücü Alpay Günaydın, eşi Sema Günaydın ve çocukları Ali Andaç ve Merih Günaydın'ın kazayı sağ salim atlatması teselli kaynağı oldu. Kazanın meydana geliş şekli herkesi şaşırtırken, polis ekipleri kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan Muğla-Aydın karayolu ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Sıkıştıkları araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 4 kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.