Fabrikanın gece bekçisi ölü bulundu

İHA

Edinilen bilgiye göre olay, Nazilli-Denizli karayolu üzerinde bulunan vinç imalatı yapan bir fabrikada dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Uzun yıllardır aynı fabrikada gece bekçiliği yapan 57 yaşındaki İsmail Bilara'ya akşam yemeği için pide getiren kuryenin Bilara'ya pideyi teslim edemediğini bildirdiği ve aramalar sonucu da bekçiye ulaşamadığı öğrenildi. Pide salonu sahibinin fabrika sahibini arayarak durumu bildirmesi üzerine, gece bekçisinin danışma binası içinde yerde yatar vaziyette bulunduğu kaydedildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gelirken gece bekçisi İsmail Bilara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İHA'nın haberine göre; şüpheli bulunan ölüm üzerine başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları da incelenirken Bilara'nın kalp krizi geçirdiği doktor tarafından tespit edildi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Bilara'nın uzun yıllardır fabrikada gece bekçisi olarak çalıştığı kaydedildi.