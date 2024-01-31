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        Haberler Gündem Aydın'da daha önce 4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı - Güncel haberler

        Aydın'da daha önce 4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki Nurten Arzıman'ın evinden belediye ekipleri, 3 kamyon çöp çıkardı. Evin daha önce 4 defa temizlendiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 20:36 Güncelleme: 31.01.2024 - 20:36
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          Zafer Mahallesi 12. Sokak'ta tek başına yaşayan Nurten Arzıman'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları muhtar Mustafa Certel aracılığıyla durumu Kaymakamlığa bildirdi.

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          Söz konusu eve Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

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          Ekipler, alınan izinle Arzıman'ın tek yaşadığı müstakil evde temizlik yaptı.

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          Evden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

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          Çöplerin boşaltılmasının ardından ev ilaçlanarak temizlendi. Nurten Arzıman'ın evinin daha önce de belediye ekiplerince 4 kez temizlendiği öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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