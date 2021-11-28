Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatör, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme)

Nilüfer Belediyespor: Sobolska, Çağla Akın, Maglio, Aslı Tecimer, Melis Durul, Humay Topaloğlu (Buse Kayacan, Hilal Kocakara, Cansu Bir, Sudenaz Uzun, Deniz Emrelli)

Setler: 25-17, 25-16, 25-20

Süre: 84 dakika (28, 27, 29)