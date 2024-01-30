Aydın Ayaydın: MUSKİ Müdürü masasını toplasın

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AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, 31 Mart yerel seçimlerinde Muğla’nın yetkiyi kendisine vermesi halinde ilk icraatının MUSKİ Müdürü'nü görevden almak olacağını açıkladı.

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Ayaydın, "Birikmiş, halının altına süpürülmüş sorunlar çok fazla. Ancak herkesin işini doğru dürüst yapmadığı yönünde hem fikir olduğu bir kurum var ki o da MUSKİ. MUSKİ’den 7’den 70’e herkes şikayetçi. Kendi partisinden olan ilçeler dahil. Ben de şikayetçiyim. MUSKİ işini yapmıyor" diye konuştu.

"TÜYLER DİKEN DİKEN OLUYOR"

İşini hakkıyla yapan hiçbir Büyükşehir çalışanı ile sorunu olmadığının altını çizen Ayaydın "Şimdi bu açıklamamı ‘Bak gelecek herkesi yerinden edecek’ diyerek başka yere çekip, çalışanlar ve aileleri üzerinde korku yaratmak isteyeceklerdir. Ancak Muğla’da yaşasaydınız ne demek istediğimi anlardınız. MUSKİ adı geçince herkesin tüyleri diken diken oluyor. Öncelikle şunun altını çizeyim. 5 bine yakın Büyükşehir çalışanı benim de çalışanım olacak. Hatta maaşlarını da yükselteceğim. Çünkü Büyükşehir personeli, ilçe belediye çalışanlarına göre yüzde 25-30 daha düşük maaş alıyor. Bir kere bunu eşitleyeceğim. Ama MUSKi müdürünü görevden alacağım" diye konuştu.

"HEMEN HİÇBİR İLÇEDE ALTYAPI YOK"

Ayaydın MUSKİ Müdürü'nün neden hedefinde olduğunu da şu sözlerle açıkladı: "Su altyapısını DSİ’den almışlar, hazıra konmuşlar ama tek bir yatırım yapmamışlar. Bırakın yeni yatırımı, mevcudu bile koruyamamışlar. Bakım onarımını ihmal etmişler. Zaten az olan su sürekli patlayan borularla boşa akıyor. Kanalizasyon yapmamışlar. Hemen hiçbir ilçede altyapı yok. Muğla merkezinde dahi altyapı olmadığı için foseptik açmak zorunda kalanları biliyorum. Pis sular önce derelere ardından denize akıyor. Marmaris, Fethiye körfezleri balçık olmuş. Yarın başlasak temizlemeye 10 yılda ancak iyileşme görebiliriz. Yıllardır Muğla’yı yönetiyorlar. Her gün bir teneke balçık temizlemiş olsalar bugün daha iyi bir seviyede olurdu o güzelim körfezler.

"FATURALARLA BİR DARBE DAHA"

Hazır altyapının üstüne kurulmuşlar, yatırım maliyetine katlanmamışlar ama en pahalı suyu MUSKİ satıyor. Vatandaşım zaten geçim sıkıntısı çekiyor. MUSKİ faturalarıyla hemşehrime bir darbe de sen niye vuruyorsun. Maliyetleri mercek altına alacağım. Diğer illerle ücretlendirmeleri karşılaştıracağım. Bunu ilk iş olarak yapacağım ve söz veriyorum mayıs ayı faturalarına iyileştirmeyi yetiştireceğim."