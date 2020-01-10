SAHNEYE SEDYE İLE ÇIKTI



Müzikseverlerin şaşkın bakışları arasında sahneye ameliyat sedyesi ile çıkan Aydilge, şarkının başlamasıyla beraber ayağa kalktı ve sevenlerine derin bir oh çektirdi. Dinleyiciler, ikilinin düet yaptığı "Sen" şarkısına coşkuyla eşlik etti.