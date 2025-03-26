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        Haberler Magazin Aydilge'den sağlık durumu açıklaması: Çökmüş durumdayım - Magazin haberleri

        Aydilge'den sağlık durumu açıklaması: Çökmüş durumdayım

        Ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından hastane sürecine dair bir paylaşımda bulundu. Uzun süredir geçmeyen ağrıları nedeniyle tedavi gören şarkıcı, yaşadığı komplikasyonları ve psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 21:20 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:39
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        "Çökmüş durumdayım"
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        Aydilge, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı. Hastanede çekilen bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, tedavi sürecine dair takipçilerine bilgi verdi.

        Şarkıcı, paylaşımında; "Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Birkaç hafta önce hastanedeyken, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarımdan ve yeni bir takım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. Güzel mesajlarınız beni çok mutlu etmişti.

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        "ÇÖKMÜŞ DURUMDAYIM"

        Ancak o ara moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren leyleği ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu. 6 gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz" ifadelerini kullandı.

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        #Aydilge

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