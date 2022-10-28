'Tayt' açıklamasına tepki

"HOŞ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL" DEMİŞTİ

68 yaşındaki şarkıcı, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..." demişti.

"KADINLARIN HOŞ GÖRÜNMEKTEN ÇOK DAHA BAŞKA MESELELERİ VAR"

Nükhet Duru'nun bu açıklamalarına ise Aydilge, tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan şarkıcı, "Sokakta bu tayt giyme olayına bir, 'Dur!' denilmesi yerine kadınların ne giyeceğinin söylenmesine artık bir 'Dur!' diyelim olur mu? Sevgili Nükhet Duru da takdir eder ki kadınların göze hoş görünmekten çok daha başka meseleleri var..." ifadelerini kullandı.