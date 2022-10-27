Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Nükhet Duru (68), önceki gün katıldığı bir defilede objektiflere yansıdı. Duru, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Starlık' sistemine karşı olduğunu ifade eden Nükhet Duru, "Ben bu sisteme karşıyım. Herkesin herkese rahatlıkla ulaşabileceği bir dönemde 'starlık' olayını bir kez daha gözden geçirmek lazım" dedi.
"FİKRİMİ SAKLAYACAK DEĞİLİM"
Kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu da ifade eden Duru, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..." açıklamasını yaptı.
"KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM"
Nükhet Duru, Antalya'da Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleşen sahnesinde konser alanının boşalmasıyla konserini yarıda kesip, daha sonra devam etmesiyle alakalı da konuştu.
Ünlü şarkıcı, "Kimseye kırgın değilim. Sanatçı arkadaşlarımla alakalı da bir durum yok. Orada halk için konser vermeye gelmiştim. Daha sonra herkes sahne önüne geldi ve konserime devam ettim" ifadelerini kullandı.
"AİLEM BENİ EVLATLIK VERDİ"
Öte yandan Nükhet Duru, geçtiğimiz aylarda hakkında bilinmeyenleri anlatarak bir itirafta bulunmuştu.
"Beni hayatta tutan, kol kanat geren bir insan olmadı. Maalesef çok zor bir çocukluk geçirdim. Genç kızlık geçirmedim, direkt genç kadınlığa adım attım" diyen şarkıcı, "Kendi meseleleriyle meşgul bir anne ile kendi meseleleriyle meşgul bir babanın çocuğuydum. Halleri, vakitleri yerinde olmasına rağmen beni evlatlık vermeyi tercih ettiler. Belki de ‘İkimiz de tuhaf insanlarız. Bir aşkın içinde debeleniyoruz, çocuk da bizi mi çekecek?' diye düşündükleri için verdiler" şeklinde konuşmuştu.
"SAHNEDE SAVAŞ BOYALARIM VAR!"
Ayrıca sahnenin kendisi için olan önemini de dile getiren Duru, "Sahneye çıkmadan ciddi müzik dinlerim, beni azdırsın diye... Baş edemeyeceklerimi dinlemeye çalışırım. Benim alanım orası, yaptığım makyaj ve giydiğim elbise; savaş boyalarım ve zırhım benim. Çünkü ben yıllar önce var olabilmek, hayatta kalabilmek için şarkı söyleyip sahneye çıktım" demişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!