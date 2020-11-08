Ayda Bebek hastaneden taburcu oldu! İzmir depremi sonrasında yıkılan binanın enkazı altında kalan ve 91 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan Ayda Bebek'ten gelen son dakika haberi yüzleri güldürdü. Peki, Ayda Bebek'in sağlık durumu nasıl? İşte, merak edilenler...

AYDA BEBEK HASTANEDEN TABURCU OLDU

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinin bulunduğu Rıza Bey Apartmanı2nın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 yaşındaki Ayda Bebek 91 saat sonra enkazın altından çıkarılmıştı.

Ege Üniversitesi Hastanesinde yatan minik Ayda, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Hastaneden babası Uğur Gezgin'in kucağında çıkarılan Ayda Bebek'in sağlık durumu iyi...