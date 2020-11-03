Ayda bebeğin annesi nasıl? Soruları internette sıkça araştırılıyor. İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 91'nci saatte bir mucize gerçekleşti ve 4 yaşındaki Ayda Gezgin enkaz altında canlı olarak çıkarıldı. Ayda bebeğin annesi Fidan Gezgin'in de enkaz altında olduğu öğrenildi.

AYDA BEBEĞİN ANNESİ NASIL?

Ayda'nın annesinden ise kötü haber geldi. Kurtarma ekipleri Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaştı.

AYDA BEBEĞİN AİLESİ KİMDİR?

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Mutlu haber bugün saat 10.00 sıralarında geldi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşmayı başardı. Çiftin bir de Atakan isminde oğlu bulunuyor.