Her gün başı ağrıyanlar! İşte en önemli neden

Tekrarlayan baş ağrılarının en sık rastlanan nedeninin “migren baş ağrısı” olduğu belirtiliyor. Türkiye Baş Ağrısı Prevalans Çalışması sonuçları (2008 ve 2013 yıllarında yapılan çalışmanın sonuçları aynı çıkmıştır.) Türkiye’de migren sıklığının yüzde 16.4 olduğunu, kadınlarda çok daha fazla görüldüğünü ve her 4 kadından birinin migreninin olduğunu ortaya koyuyor. Migrenin ardından gelen ve ikinci sıklıkta görülen tür baş ağrısının ise yüzde 5 ile gerilim tipi baş ağrısı olduğuna dikkat çekiliyor. Migren ve gerilim tipi baş ağrısından farklı baş ağrılı hastalıklarına ise ilk ikisine oranla çok daha az rastlanıyor.

AYDA 15 GÜN BAŞ AĞRINIZ VARSA DİKKAT!

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertaş, “Migren tek yanlı, zonklayıcı, hareketle artan bir baş ağrısıdır. Ağrı sırasında ışık ve sesten rahatsızlık duyulur, bulantı olabilir ve şiddetli baş ağrıları ile karakterizedir. Bu sorun ayda 15 gün veya daha fazla gerçekleştiğinde ‘kronik migren’ olarak tanımlanır. “Migren hastalarının yüzde 10’unun kronik migreni vardır. Burada en dikkat çekici şey migren ağrılarının yarısı migrene benzemediği için bu durumun tanı karışıklığına yol açmasıdır.” diyerek önemli bir soruna dikkat çekiyor ve “Hastalık kronik hale geldiğinde migrenlilere hatalı olarak gerilim tipi baş ağrısı (sinirsel baş ağrısı) tanısı konulması karşılaştığımız en önemli sorunlar arasındadır” diyor.

Prof. Dr. Mustafa Ertaş

MİGRENLİLERİN YARIYA YAKINI YANLIŞ TANI ALIYOR

2 yıl önce ülke çapında yaptıkları bir çalışmada migrenlilerin yüzde 40’ına hatalı olarak “gerilim tipi baş ağrısı” tanısı konulduğunu tespit ettiklerini söyleyen Ertaş, “Gerilim tipi baş ağrıları iki yanlı, sıkıştırıcı, ışığın çok rahatsız etmediği, şiddeti migrene göre daha hafif olan ve hareketle artmayan ağrılardır” diyor.

SIK AĞRI KESİCİ KULLANIMI MİGRENİ KRONİK HALE GETİRİYOR

Bu noktada ”baş ağrılarının kronik hale gelmesinin en önemli nedeni nedir” sorusunu sormak gerekiyor. Prof. Dr. Mustafa Ertaş, en önemli nedenin sık ağrı kesici kullanımı olduğunu söylüyor ve “Ağrı kesici ilaçlar, migren ağrısını durdurmakla birlikte migrene karşı beynin savunmasını bir süre için zayıflatır. Bu nedenle migren hastaları ayda 10 gün veya daha fazla ağrı kesici kullanırsa ağrıları ayda 15 gün veya daha sık olmaya başlar. Buna ‘ağrı kesici aşırı kullanımı baş ağrısı’ veya halk deyişiyle ‘ağrı kesici bağımlılığı’ diyoruz” diyor. Soruna yol açan ağrı kesicilerin paracetemol gibi basit ağrı kesiciler, antiromatizmal ilaçlar ile migren ataklarına özel ilaçlar (ergotamin, triptan) olduğu belirtiliyor.

AYDA 5 GÜNDEN FAZLA AĞRI KESİCİ KULLANMAYIN

Ağrı kesici ilaçlar hangi soruna yönelik olarak kullanılırsa kullanılsın (grip, karın ağrısı, boğaz ağrısı kemik ağrısı vb.) yukarıda belirtilen sıklıkta ilaç kullanımı durumunda gelişen “ağrı kesici bağımlılığına” karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bu nedenle ayda 5 günden fazla ağrı kesici kullanılmaya başlanmasının bir uyarı olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Prof. Dr. Mustafa Ertaş, “Sık ağrı kesici kullanımı migreni kronikleştirmeye yetiyor. Diğer nedenler arasında kadınlık hormonu içeren ilaçların (doğum kontrol hapı ve menopoz ilaçları) kullanılması da önemli yer tutuyor. Soruna yol açan bir diğer faktör şişmanlıktır” diyor ve devam ediyor; “Migren hastalarının yarıya yakınının migren yerine başka teşhisler aldığı veya hiç tanı almadıkları düşünüldüğünde ara sıra baş ağrısı olan kişilere (migren tanısı almış veya almamış olsun) ağrı kesicilerden uzak durmalarını öneriyoruz.”