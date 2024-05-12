Ayça Bingöl 38.Genç Günler’de

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Türkiye’nin en uzun soluklu gençlik festivali Genç Günler’in 38.’sine oyuncu Ayça Bingöl konuk olacak. Bingöl, 18 Mayıs Cumartesi günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde saat 18.30’da gençlerle söyleşi programında buluşacak. Usta oyuncu, oyunculuk kariyerini gençlerle paylaşırken, bu süreçteki deneyim, bilgi ve birikimini de anlatacak.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Ayça Bingöl, Dormen Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk kariyerine başladı ve 1998-2000 yılları arasında Tiyatro Fora’da konuk oyuncu olarak yer aldı. Bana Bir Picasso Gerek isimli oyunla Duru Tiyatro topluluğuna katıldı.

2008 yılında rol aldığı Bana Bir Picasso Gerek isimli oyundaki rolüyle, 13. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde, 12. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ve 6. Tiyatro Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini aldı. Sonraki yıllarda, 16. Çırağan Lions Ödülleri, 13. Afife Jale Tiyatro Ödülleri, 14. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine değer görüldü. Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli televizyon dizisindeki rolüyle 2011 ve 2012 yıllarında, Antalya Televizyon Ödülleri’nde Drama Dizisi En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Sonraki yıllarda, Çehov Makinesi, Hansel ve Gretel’in Öteki Hikâyesi oyunlarında ve Müslüm filminde oyunculuk ödülleri aldı.

Ayça Bingöl; Süper Baba, Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi, Asmalı Konak, Kınalı Kar, Küçük Kadınlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi dizilerde canlandırdığı başarılı karakterlerle büyük bir seyirci kitlesinin beğenisini kazandı.